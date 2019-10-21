Нападающий "Тоттенхэма" Гарри Кейн поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Црвены Звезды".
"Иногда дела не идут так, как бы тебе хотелось, и необходимо постараться преодолеть трудности. Команде нужно объединиться и продолжать пахать. Надеюсь, завтра мы сможем победить, и это подтолкнет нас вперед — на путь побед.
Люди стараются найти оправдания, когда что-то идет не так, но мы работаем столь же усердно, как в тот день, когда в команду пришел Почеттино. Это не изменилось. Нужно продолжать делать то, что мы делали всегда.
За последние 4-5 лет мы установили очень высокие стандарты. Когда я и тренер только начали работать вместе, мы хотели опередить план. Сейчас дела идут не так хорошо, и люди пытаются понять, в чем причина.
Мы получили отличный опыт в прошлой Лиге чемпионов, а тогда у нас было меньше очков, чем сейчас. Если завтра мы сможем победить, то окажемся в лучшей позиции, чем год назад, когда мы добрались до финала. Нам нужно верить и биться друг за друга", - цитирует Кейна УЕФА.
Кейн: за последние 4-5 лет "Тоттенхэм" установил очень высокие стандарты
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