Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов поделился ожиданиями от матча с "Ювентусом" в 3-м туре группового раунда Лиги чемпионов.
"Ювентус" — топ-клуб, одна из лучших европейских команд. Игра с таким соперником легкой не станет, зато точно будет интересно. Не могу сказать, что есть страх, но определенное волнение присутствует. Важно выйти на поле и сыграть как можно более собранно, концентрируясь на каждом эпизоде. Лига чемпионов ошибок не прощает.
Наша главная задача — выполнить на поле все тренерские установки. И, конечно, играть, биться друг за друга. После встречи в Грозном у нас началась подготовка к "Ювентусу". Мы тщательно разбираем соперника, его сильные стороны. Определенно, прилетели в Турин только за победой", — цитируют Баринова "Известия".
Матч группы D "Ювентус" — "Локомотив" состоится во вторник, 22 октября, в Турине, начало — в 22:00 мск. После 2 туров железнодорожники набрали 3 очка и занимают 3-е место в таблице, "старая синьора" (4 очка) является лидером квартета, опережая "Атлетико" по разнице мячей.
Баринов: "Локомотив" прилетел в Турин только за победой
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