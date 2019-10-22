Сенников: защитники "Ювентуса" не особо техничные, можно их за это наказать

Бывший футболист "Локомотива" Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от матча «железнодорожников» с "Ювентусом" в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.



Фото: ФК "Локомотив"