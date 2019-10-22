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Сенников: защитники "Ювентуса" не особо техничные, можно их за это наказать

Бывший футболист "Локомотива" Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от матча «железнодорожников» с "Ювентусом" в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
Фото: ФК "Локомотив"
"Нынешний "Ювентус" сильнее "Интера" 2003 года. Стабильно выступает на протяжении многих лет. Семь чемпионств подряд, да и к тому же подбор игроков хороший.

Юрий Павлович всегда найдёт мотивацию для ребят. Против итальянских команд нам удаётся играть. Да, сложно, но можно. Стиль итальянской игры "Локомотиву" знаком. В Италии очень много матчей, где фаворит не может обыграть соперника слабее. "Локомотиву" надо выстроиться правильно, и шансы будут.

Хохлов и Баринов – разные игроки, поэтому зажигать Дмитрий не будет. Баринов – более оборонительный игрок. Вверху по-другому играет, и в созидании Хохлов его превосходил. От Баринова очень многое зависит в матче с "Ювентусом". Ему надо навязать борьбу на каждом участке поля, чтобы никто из игроков не смог нормально обработать мяч. Надо, чтобы полузащита "Ювентуса" чувствовала его дыхание и делала передачи назад.

Есть определённые обстоятельства, которые могут помешать увезти одно очко из Турина. Первая и основная – это Криштиану Роналду, который находится в очень хорошей форме. Вторая причина – это большое количество травм у "Локомотива". Да, все основные игроки готовы, но не факт, что все 90 минут они будут в хорошей форме. Сразу войти хорошо в такую игру не так-то просто.

Стандарты, контратаки и ошибки можно использовать для хорошей игры против "Ювентуса". В Леверкузене это же сработало. Тем более "Ювентус" любит разыгрывать мяч у своих ворот, а защитники не особо техничные. Можно их за это наказать, быстро сделать отбор и забить мяч", - цитирует Сенникова "Чемпионат".


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Теги: Сенников Ювентус Локомотив
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