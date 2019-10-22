Бывший форвард "Локомотива" Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча московского клуба с "Ювентусом" в Лиге чемпионов.
"У "Локомотива" есть шанс забрать хотя бы одно очко в матче с "Ювентусом". Главное, чтобы ребята хорошо настроились и сыграли в свой футбол. В "Ювентусе" очень много игроков, от которых исходит опасность, но главный человек — это Роналду. Там все футболисты высокого уровня, и каждый из них может сделать результат.
Нельзя сравнивать тот "Интер" и сегодняшний "Ювентус". Эти матчи происходят в разное время. Я верю, что у "Локомотива" есть шансы, потому что "Ювентус" даёт играть. "Локомотив" первым номером играть не будет, но контратаки, стандарты будут. Самое главное — их реализовать", - цитирует Булыкина "Чемпионат".
Булыкин: у "Локомотива" есть шансы, "Ювентус" дает играть
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