Полузащитник "Реала" Тони Кроос вышел в стартовом составе "галактикос" на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Галатасарая". Эта игра стала для него сотой в элитном европейском первенстве.
В юбилейной для себя игре немецкий хавбек открыл счет на 18-й минуте. По информации Gracenote Live, Кроос стал пятым футболистом, забившим гол в своем 100-м матче в Лиге чемпионов. Ранее это удавалось только Андреа Пирло, Криштиану Роналду, Златану Ибрагимовичу и Тьерри Анри.
29-летний Кроос дебютировал в Лиге чемпионов в сезоне-2008/09, играя за "Баварию", которой руководил Юрген Клинсманн.
Sport24
Кроос - пятый футболист, забивший гол в своем сотом матче в Лиге чемпионов
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