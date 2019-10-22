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Кроос - пятый футболист, забивший гол в своем сотом матче в Лиге чемпионов

Полузащитник "Реала" Тони Кроос вышел в стартовом составе "галактикос" на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Галатасарая". Эта игра стала для него сотой в элитном европейском первенстве.

В юбилейной для себя игре немецкий хавбек открыл счет на 18-й минуте. По информации Gracenote Live, Кроос стал пятым футболистом, забившим гол в своем 100-м матче в Лиге чемпионов. Ранее это удавалось только Андреа Пирло, Криштиану Роналду, Златану Ибрагимовичу и Тьерри Анри.

29-летний Кроос дебютировал в Лиге чемпионов в сезоне-2008/09, играя за "Баварию", которой руководил Юрген Клинсманн.

Sport24


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Теги: Кроос Реал
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