В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Ювентус" на своем поле одержал победу над "Локомотивом" со счетом 2:1.
Лига чемпионов
3 тур
Голы: Ал. Миранчук, 30, Дибала, 77, 80
"Ювентус": Щенсны, де Лигт, Пьянич, Хедира (Игуаин, 48), Бонуччи, Алекс Сандро, Матюиди, Куадрадо, Роналду, Бентанкур (Рабьё, 65), Дибала (Бернардески, 82).
"Локомотив": Гилерме, Идову, Хеведес, Баринов, Крыховяк (Коломейцев, 84), Чорлука, Эдер, Игнатьев, Жоау Мариу, Мурило, Ал. Миранчук.
Предупреждения: Матюиди, 17, Куадрадо, 68, Крыховяк, 72, Баринов, 90
"Ювентус" вырвал победу в матче с "Локомотивом"
В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Ювентус" на своем поле одержал победу над "Локомотивом" со счетом 2:1.
Фото: РПЛ
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