"Ювентус" вырвал победу в матче с "Локомотивом"

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Ювентус" на своем поле одержал победу над "Локомотивом" со счетом 2:1.

Фото: РПЛ

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Ювентус" на своем поле одержал победу над "Локомотивом" со счетом 2:1.



Лига чемпионов



3 тур



Голы: Ал. Миранчук, 30, Дибала, 77, 80



"Ювентус": Щенсны, де Лигт, Пьянич, Хедира (Игуаин, 48), Бонуччи, Алекс Сандро, Матюиди, Куадрадо, Роналду, Бентанкур (Рабьё, 65), Дибала (Бернардески, 82).



"Локомотив": Гилерме, Идову, Хеведес, Баринов, Крыховяк (Коломейцев, 84), Чорлука, Эдер, Игнатьев, Жоау Мариу, Мурило, Ал. Миранчук.



Предупреждения: Матюиди, 17, Куадрадо, 68, Крыховяк, 72, Баринов, 90