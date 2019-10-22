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"Тоттенхэм" разгромил "Црвену Звезду", "Бавария" с трудом обыграла "Олимпиакос"

Состоялись матчи 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе B.

Лига чемпионов

3 тур

"Тоттенхэм" - "Црвена Звезда" 5:0

Голы: Кейн, 9, Мин, 16, 44, Ламела, 57, Кейн, 72

Тоттенхэм: Гассанига, Санчес, Вертонген (Фойт, 73), Орье, Дэвис, Ламела, Алли (Ло Чельсо, 79), Альваро, Сиссоко, Мин (Дайер, 68), Кейн

Црвена Звезда: Борян, Гобелич, Дегенек, Милунович, Родич, Марин, Каньяс (Петрович, 62), Вулич, Парра (Вуканович, 82), Гарсия, Мане (Павков, 62)

Предупреждения: Милунович, 83

"Олимпиакос" - "Бавария" 2:3

Голы: Эль-Араби, 23, Левандовски, 34, 62, Толиссо, 75, Гильерме, 79

Олимпиакос: Са, Элабделлауи, Мерия, Цимикас, Семеду, Каштелу, Бухалакис (Ловера, 69), Масурас (Герреро, 79), Гильерме, Камара (Ранджелович, 88), Эль-Араби

Бавария: Нойер, Павар, Киммих, Эрнандес (Боатенг, 59), Алаба, Мартинес (Толиссо, 46), Гнабри, Коутиньо, Алькантара, Мюллер (Перишич, 86), Левандовски

Предупреждения: Алькантара, 50, Нойер, 72, Семеду, 73, Эль-Араби,89


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Теги: Тоттенхэм Бавария Црвена Олимпиакос
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АПЛ 2019/20
# Команда И О
1 Ливерпуль 9 25
...
5 Арсенал 9 15
6 Кристал Пэлас 9 14
7 Тоттенхэм 9 12
8 Бернли 9 12
9 Шеффилд Юнайтед 9 12
...
20 Уотфорд 9 4
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Бундеслига 1 2019/20
# Команда И О
1 Боруссия М 8 16
2 Вольфсбург 8 16
3 Бавария 8 15
4 Боруссия Д 8 15
5 РБ Лейпциг 8 15
6 Шальке 04 7 14
...
18 Падерборн 8 1
Сезон | Таблица | Календарь

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