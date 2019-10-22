Состоялись матчи 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе B.
Лига чемпионов
3 тур
"Тоттенхэм" - "Црвена Звезда" 5:0
Голы: Кейн, 9, Мин, 16, 44, Ламела, 57, Кейн, 72
Тоттенхэм: Гассанига, Санчес, Вертонген (Фойт, 73), Орье, Дэвис, Ламела, Алли (Ло Чельсо, 79), Альваро, Сиссоко, Мин (Дайер, 68), Кейн
Црвена Звезда: Борян, Гобелич, Дегенек, Милунович, Родич, Марин, Каньяс (Петрович, 62), Вулич, Парра (Вуканович, 82), Гарсия, Мане (Павков, 62)
Предупреждения: Милунович, 83
"Олимпиакос" - "Бавария" 2:3
Голы: Эль-Араби, 23, Левандовски, 34, 62, Толиссо, 75, Гильерме, 79
Олимпиакос: Са, Элабделлауи, Мерия, Цимикас, Семеду, Каштелу, Бухалакис (Ловера, 69), Масурас (Герреро, 79), Гильерме, Камара (Ранджелович, 88), Эль-Араби
Бавария: Нойер, Павар, Киммих, Эрнандес (Боатенг, 59), Алаба, Мартинес (Толиссо, 46), Гнабри, Коутиньо, Алькантара, Мюллер (Перишич, 86), Левандовски
Предупреждения: Алькантара, 50, Нойер, 72, Семеду, 73, Эль-Араби,89
"Тоттенхэм" разгромил "Црвену Звезду", "Бавария" с трудом обыграла "Олимпиакос"
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