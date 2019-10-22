Идову и Баринов не дали состояться чуду. Оценки матча «Ювентус» - «Локомотив»

Алексей Миранчук забил потрясающий гол, Жоао Марио был очень полезен, а центральные защитники, несмотря на два пропущенных командой гола, провели качественный матч

Фото: официальный сайт "Локомотива"

? Пауло Дибала за 2 минуты оформил дубль и перевернул ход матча #ЮвентусЛоко #МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/0l3g4HlgO1 — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 22, 2019

?? Гол Алексея Миранчука в ворота «Ювентуса».



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Вратарь в обоих пропущенных голах не виноват (только если второй удар нужно было отбивать в сторону), а до них вообще действовал хорошо. Опасных ударов по его воротам было не так много, но Гильерме здорово забирал подачи и оставался внимателен при дальних выстрелах. На единственный забитый гол Маринато по сути сделал предголевой пас. Но в итоге команда проиграла, а вратарь пропустил два.Худший игрок этого почти чудесного матча в составе «железнодорожников». Через левый фланг российской команды проходила львиная доля всех атак «Юве», а Куадрадо просто разрывал Брайана. И всё бы оставалось не так фатально, если бы Идову не проворонил рывок Дибалы при втором взятии ворот.Отлично действовал на перехватах и страховал непутёвого Идову. Не всегда идеально получалось с отборами, но в общем и целом немец провёл очень неплохую игру. Странно это вяжется с двумя пропущенными командой голами, но мячи приходили после ударов из опорной зоны.Своевременно подчищал за партнёрами, вовремя выносил мяч из штрафной, но не всегда был аккуратен – привёз, например, опаснейший стандарт, сфолив почти на линии штрафной. При этом не всегда успевал за соперниками.Как выключал Роналду из борьбы, так и в чистую ему проигрывал – вспомнить только удар Криша в стиле Алана Гатагова после прострела из зоны Идову в первом тайме. Не сумел разобраться с Бариновым внутри собственной штрафной, когда только нарушение на Гильерме не позволило «Юве» сравнять счёт.Крайние защитники в этой игре были намного хуже центральных. Игнатьев практически не помогал впереди, а в первом тайме неудобными передачами на Баринова привёз две зверских контратаки. Владиславу ещё повезло, что на другом фланге сильнее лажал Идову.Отрабатывал в обороне, изящно придерживал мяч, давал хоть немного осмысленности в центре и собирал нарушения правил (здорово взбесил Куадрадо), но в ключевой момент забить не смог (благо подоспел Миранчук), да и вообще ничего ключевого футболист в итоге не совершил.Много фолил, даже когда это не было необходимостью. Мешался защитникам в штрафной и слишком низко садился, из-за чего «Юве» легко собирал все подборы со стандартов. Оба удара, закончившиеся взятием ворот (во втором случае выстрел Алекса Сандро), наносили из-под него – Баринов хотел накрыть их, но не успевал.Провёл чуть ли не более неудачную игру, чем Дмитрий Баринов, но всё-таки не замарался в голевых эпизодах. Такое ощущение, поляк вышел на матч против «Ювентуса» с посаженными батарейками. Крыховяк опаздывал, действовал слишком медленно и вообще не походил на самого себя образца этой блестящей в его исполнении осени.Может быть, в разрушении Крыховяк был ещё так себе. Но в плане созидания Гжегож не дал команде вообще ничего.Наверное, высокой оценки заслуживает только Алексей Миранчук и только за его роскошный мяч. В остальном Алексей проводил совсем не идеальную игру, отрезками растворялся и не мог ничего поделать, но гол – просто супер.Стоит, наверное, отметить и его классные перехваты. Пока сил было достаточно, без мяча Алексей Миранчук двигался отлично.В отдельные моменты был традиционно несуразен, но Эдер очень старательно цеплялся за мячи и делал всё, что может, исходя из условий, в которых «Локомотив» проводил эту встречу. Порицания, в общем, не заслужил.