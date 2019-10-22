» » Идову и Баринов не дали состояться чуду. Оценки матча «Ювентус» - «Локомотив»

Идову и Баринов не дали состояться чуду. Оценки матча «Ювентус» - «Локомотив»

Алексей Миранчук забил потрясающий гол, Жоао Марио был очень полезен, а центральные защитники, несмотря на два пропущенных командой гола, провели качественный матч
Фото: официальный сайт "Локомотива"
Маринато Гильерме – 3

Вратарь в обоих пропущенных голах не виноват (только если второй удар нужно было отбивать в сторону), а до них вообще действовал хорошо. Опасных ударов по его воротам было не так много, но Гильерме здорово забирал подачи и оставался внимателен при дальних выстрелах. На единственный забитый гол Маринато по сути сделал предголевой пас. Но в итоге команда проиграла, а вратарь пропустил два.

Брайан Идову – 2

Худший игрок этого почти чудесного матча в составе «железнодорожников». Через левый фланг российской команды проходила львиная доля всех атак «Юве», а Куадрадо просто разрывал Брайана. И всё бы оставалось не так фатально, если бы Идову не проворонил рывок Дибалы при втором взятии ворот.

Бенедикт Хёведес – 3,5

Отлично действовал на перехватах и страховал непутёвого Идову. Не всегда идеально получалось с отборами, но в общем и целом немец провёл очень неплохую игру. Странно это вяжется с двумя пропущенными командой голами, но мячи приходили после ударов из опорной зоны.

Ведран Чорлука – 3

Своевременно подчищал за партнёрами, вовремя выносил мяч из штрафной, но не всегда был аккуратен – привёз, например, опаснейший стандарт, сфолив почти на линии штрафной. При этом не всегда успевал за соперниками.

Серкейра Мурило – 3

Как выключал Роналду из борьбы, так и в чистую ему проигрывал – вспомнить только удар Криша в стиле Алана Гатагова после прострела из зоны Идову в первом тайме. Не сумел разобраться с Бариновым внутри собственной штрафной, когда только нарушение на Гильерме не позволило «Юве» сравнять счёт.


Владислав Игнатьев – 2,5

Крайние защитники в этой игре были намного хуже центральных. Игнатьев практически не помогал впереди, а в первом тайме неудобными передачами на Баринова привёз две зверских контратаки. Владиславу ещё повезло, что на другом фланге сильнее лажал Идову.

Жоао Марио – 3,5

Отрабатывал в обороне, изящно придерживал мяч, давал хоть немного осмысленности в центре и собирал нарушения правил (здорово взбесил Куадрадо), но в ключевой момент забить не смог (благо подоспел Миранчук), да и вообще ничего ключевого футболист в итоге не совершил.

Дмитрий Баринов – 2

Много фолил, даже когда это не было необходимостью. Мешался защитникам в штрафной и слишком низко садился, из-за чего «Юве» легко собирал все подборы со стандартов. Оба удара, закончившиеся взятием ворот (во втором случае выстрел Алекса Сандро), наносили из-под него – Баринов хотел накрыть их, но не успевал.

Гжегож Крыховяк – 2,5

Провёл чуть ли не более неудачную игру, чем Дмитрий Баринов, но всё-таки не замарался в голевых эпизодах. Такое ощущение, поляк вышел на матч против «Ювентуса» с посаженными батарейками. Крыховяк опаздывал, действовал слишком медленно и вообще не походил на самого себя образца этой блестящей в его исполнении осени.

Может быть, в разрушении Крыховяк был ещё так себе. Но в плане созидания Гжегож не дал команде вообще ничего.

Алексей Миранчук – 4

Наверное, высокой оценки заслуживает только Алексей Миранчук и только за его роскошный мяч. В остальном Алексей проводил совсем не идеальную игру, отрезками растворялся и не мог ничего поделать, но гол – просто супер.

Стоит, наверное, отметить и его классные перехваты. Пока сил было достаточно, без мяча Алексей Миранчук двигался отлично.

Эдер – 3

В отдельные моменты был традиционно несуразен, но Эдер очень старательно цеплялся за мячи и делал всё, что может, исходя из условий, в которых «Локомотив» проводил эту встречу. Порицания, в общем, не заслужил.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Автор:
Теги: Локомотив Ювентус Идову Миранчук Алексей
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)
Серия А 2019/20
# Команда И О
1 Ювентус 8 22
2 Интер 8 21
3 Аталанта 8 17
4 Наполи 8 16
5 Кальяри 8 14
6 Рома 8 13
...
20 Сампдория 8 4
Сезон | Таблица | Календарь
РПЛ 2019/20
# Команда И О
1 Локомотив 13 29
2 Зенит 13 29
3 Краснодар 13 27
4 Ростов 13 26
5 ЦСКА 13 26
6 Крылья Советов 13 17
...
16 Тамбов 13 8
Сезон | Таблица | Календарь

Последние новости

Мещеряков: показали достойную игру против одной из лучших команд мира
Дибала-шоу: «Локомотив» держался до 76-й минуты, но проиграл «Ювентусу» 1
Семин: разочарованы, что не довели хорошее дело до конца 1
Каррера: мне кажется, что "Локомотиву" просто не хватило сил
Идову и Баринов не дали состояться чуду. Оценки матча «Ювентус» - «Локомотив» 1
Ал. Миранчук: против таких соперников тяжело играть, но можно
"ПСЖ" с крупным счетом обыграл "Брюгге", "Реал" выиграл у "Галатасарая"
"Тоттенхэм" разгромил "Црвену Звезду", "Бавария" с трудом обыграла "Олимпиакос"
"Ювентус" вырвал победу в матче с "Локомотивом" 33
Сол Кэмпбелл возглавил аутсайдера третьей лиги Англии
Семак: в матче "Лейпциг" - "Зенит" выиграет тот, кто окажется сильнее и удачливее 3
Хусаинов: фол Роналдо на Гильерме не заслуживал карточки. Обычное игровое нарушение
Фанат "Манчестер Юнайтед" получил пожизненный бан на посещение матчей за расизм
Кроос - пятый футболист, забивший гол в своем сотом матче в Лиге чемпионов
Рамос побил рекорд Роберто Карлоса в Лиге чемпионов
Гулачи: хотим обыграть "Зенит" дома 1
Пике подписал в свой клуб племянника Шакиры
Мотта официально возглавил "Дженоа"
"Атлетико" с минимальным счетом обыграл "Байер"
"Шахтер" сыграл вничью с загребским "Динамо"
Фанаты "Локомотива" совершили самый массовый евровыезд в истории клуба 1
Степашин: сделаем все, чтобы больше не опозорить "Динамо" 1
Тихонов - о Яшине: не вижу смысла сравнивать с кем-либо того, кто был лучшим 1
Ловчев: Яшину ампутировали ногу, а он - мне: "Вот деньги, я обещал жене плащ" 1
"Ювентус" и "Локомотив" назвали стартовые составы 13
Внук Яшина - о матче ветеранов: самое главное, что все вместе почтили память Льва Ивановича
Симонян - о назначении Тедеско: я не вмешиваюсь в спартаковские дела 2
Сборная Украины праздновала свой выход на Евро-2020 до пяти утра с пивом и вином 2
Шатов: "Зенит" будет играть с "Лейпцигом" на победу
Семак: мне посчастливилось работать с великими тренерами: Спаллетти, Капелло, Луческу 3
Все новости