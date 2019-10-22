Каррера: мне кажется, что "Локомотиву" просто не хватило сил

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в эфире телеканала "Матч ТВ" поделился впечатлениями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между "Ювентусом" и "Локомотивом" (2:1).



"Локомотив" был агрессивнее и компактнее в первой половине матча. Но во втором они устали, и у них начались проблемы. Играть против таких игроков как у "Ювентуса" сложно. Как мне кажется, что "Локомотиву" просто не хватило сил. Потеря концентрации? Нет, её не было. О потере концентрации можно говорить если ты выигрываешь, например, 3:0. А тут, очевидно что команде просто не хватило сил



Нужно понимать правильно, что у Сарри просто великолепные игроки. Фактически, два равноценных состава. И играть против них очень тяжело", - сказал Каррера.