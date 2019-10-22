Семин: разочарованы, что не довели хорошее дело до конца

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в эфире телеканала "Матч премьер" прокомментировал поражение от "Ювентуса" в Лиге чемпионов.



"Разочарованы, что не довели хорошее дело до конца. Наверное, на то были свои причины. Давление "Ювентуса" преобразовалось в голы. Мы проиграли центральную зону с этими двумя ударами. "Ювентус" - выдающаяся команда. У них на каждой позиции играют потрясающие футболисты, с которыми очень сложно соперничать", - сказал Семин.