Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал поражение от "Ювентуса" (1:2) в матче 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов.
"Прежде всего, играли неплохо, показали достойную игру против одной из лучших команд мира. Конечно, обидно. Не хватило физики. Но главное — не опускать руки и готовиться к следующей игре. Мы показали, что можем играть с такими сильными командами еще и на выезде.
Почему не удалось добиться положительного результата? Если мягко говоря, то "Ювентус" — не самая последняя команда в Европе.
Увеличились ли у Миранчука шансы уехать в Европу? Сейчас мы никуда не смотрим, есть куда расти. Я вас уверяю, что в данный момент Алексей думает только о следующем матче", - цитирует Мещерякова Sport24.ru.
Мещеряков: показали достойную игру против одной из лучших команд мира
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