Дибала: "Ювентусу" было тяжело в матче с "Локомотивом", но мы нашли выход

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала прокомментировал победу над "Локомотивом" в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов."Мне очень нужны были эти два гола. Это хороший результат для меня и для команды. Было тяжело, но у нас есть необходимый опыт, чтобы сохранять спокойствие и найти выход.Значит ли это, что "Ювентус" может одновременно использовать Дибалу, Игуаина и Роналду? Да, мы можем так играть. У тренера есть идеи, и мы их прорабатываем на тренировках", - цитирует Дибалу football-italia со ссылкой на Sky Sport Italia.