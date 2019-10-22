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Дибала: "Ювентусу" было тяжело в матче с "Локомотивом", но мы нашли выход

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала прокомментировал победу над "Локомотивом" в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Мне очень нужны были эти два гола. Это хороший результат для меня и для команды. Было тяжело, но у нас есть необходимый опыт, чтобы сохранять спокойствие и найти выход.

Значит ли это, что "Ювентус" может одновременно использовать Дибалу, Игуаина и Роналду? Да, мы можем так играть. У тренера есть идеи, и мы их прорабатываем на тренировках", - цитирует Дибалу football-italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Sport24.ru


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Теги: Дибала Ювентус Локомотив
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