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Тухель: Мбаппе знает, что я терпеть не могу играть без него

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель после уверенной победу над "Брюгге" в 3-м туре группового раунда Лиги чемпионов похвалил нападающего команды Килиана Мбаппе. Встреча прошла в Бельгии и завершилась со счетом 5:0 в пользу гостей. Мбаппе вышел на замену в дебюте второго тайма и успел оформить хет-трик, отличившись на 61-й, 79-й и 83-й минутах.

"Мбаппе знает, что я терпеть не могу играть без него. У него была травма, после которой он сыграл всего 15 минут против "Ниццы". Сейчас первый раз, когда после игры у него не отозвалась боль в мышце. То есть было только два варианта: или он выходит и играет 60 минут, или появляется на замену и играет до конца. Это не означает, что он кому-то должен доказывать свое мастерство. Я не глупец!" — цитирует Тухеля пресс-служба УЕФА.


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Теги: Тухель Мбаппе ПСЖ Лига чемпионов
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