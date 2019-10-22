Главный тренер "Брюгге" Филипп Клеман прокомментировал разгромное поражение от "ПСЖ" (0:5) в 3-м туре группового раунда Лиги чемпионов. Четыре гола из пяти бельгийцы пропустили в последние 30 минут игры.
"Соперник поздравил меня с тем, как мы играли на протяжении первого часа. Во Франции с ним мало кто так играет. Но это и есть единственная возможность попробовать чего-то добиться в матче против "ПСЖ".
Впрочем, в последние 30 минут все развалилось. Команде по-прежнему надо учиться скрывать свое разочарование от очередного пропущенного мяча и продолжать делать свою работу. Если начинаешь играть хотя бы на один процент хуже, "ПСЖ" тебя за это наказывает. Поэтому они и входят в число трех лучших клубов Европы", — цитирует Клемана пресс-служба УЕФА.
Главный тренер "Брюгге" включил "ПСЖ" в число трех лучших клубов Европы
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