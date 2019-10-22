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Стерлинг рассказал, что хранит в доме матери на Ямайке

Нападающий "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг, комментируя разгромную победу над "Аталантой" (5:1) в 3-м туре Лиги чемпионов, рассказал, где хранит мячи, которые оставляет у себя после особенных матчей. Стерлинг в отчетной игре оформил хет-трик, отличившись на 58-й, 64-й и 69-й минутах.

"В доме матери на Ямайке… Кладу их в стеклянные ящики. Я купил шесть чемоданов для того, чтобы сразу класть в них мячи, если забиваю хет-трик, и передавать маме. В общем, отдаю мячи маме, которая обеспечивает им надежную сохранность.

Чувствую себя на все сто и с нетерпением жду следующего матча. Сегодня оформил хет-трик и теперь жду выходных, когда, надеюсь, у меня тоже будут моменты, которыми я воспользуюсь. Это то, чем я сейчас живу. Сегодняшний день проходит, и я начинаю ждать следующего шанса", — цитирует Стерлинга официальный сайт УЕФА.

"Манчестер Сити" после 3 туров набрал 9 очков и уверенно лидирует в группе С. Загребское "Динамо" и донецкий "Шахтер" делят 2-3 места (по 4 очка). "Аталанта" не набрала ни одного очка и замыкает таблицу.


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Теги: Стерлинг Манчестер Сити Лига чемпионов Аталанта
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АПЛ 2019/20
# Команда И О
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2 Манчестер Сити 9 19
3 Лестер  9 17
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5 Арсенал 9 15
6 Кристал Пэлас 9 14
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3 Аталанта 8 17
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6 Рома 8 13
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20 Сампдория 8 4
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