Железнодорожники вышли вперед на 30-й минуте, когда Алексей Миранчук удачно сыграл на добивании. Во втором тайме победу "Ювентусу" принес Пауло Дибала, оформивший дубль в течение двух минут.
Напомним, что 31-летний Хеведес защищал цвета туринского клуба с 2017 по 2018 год.
"Это особые чувства — вернуться в город, где я провел год своей карьеры.
Думаю, мы заслужили большего — ничью или даже победу. Но когда у тебя есть игроки уровня Дибалы, можно перевернуть любую игру. Все равно считаю, что "Ювентус" можно обыграть, сегодня вы в этом убедились. Мы вели в счете большую часть матча, четко следуя плану на игру: организованно обороняться и использовать каждую возможность, чтобы атаковать.
Говорите, все в Турине удивились, когда забил Миранчук? Я не удивился. Жоау Мариу отлично ассистировал, а Миранчук прекрасно пробил. Я больше был расстроен, что мы пропустили в концовке, чем удивился голу Миранчука", — передает слова Хеведеса Sport24.
После этой победы "Ювентус" делит первое место в группе D с "Атлетико" — у обеих команд по 7 очков. "Локомотив" занимает третью позицию (3 очка), "Байер" — четвертый (0).
В 4-м туре "Локомотив" примет "Ювентус" в Москве. Встреча состоится 6 ноября, начало — 20:55 мск.
Хеведес: "Ювентус" можно обыграть, вы в этом убедились
Защитник "Локомотива" Бенедикт Хеведес прокомментировал поражение от "Ювентуса" (1:2) в 3-м туре группового раунда Лиги чемпионов.
Фото: официальный сайт ФК "Локомотив"
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