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Марсело: у "Реала" много старания, а отдача небольшая

Защитник "Реала" Марсело прокомментировал выездную победу над "Галатасараем" (1:0) в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

"Мы должны выжимать из себя максимум в каждой игре. Сегодня мы были просто обязаны побеждать, других вариантов у нас не было. Это трудный соперник, на этом стадионе особенно сложно играть, но мы справились! Мы очень старались, создавали моменты. Залетел только один мяч, но этого было достаточно для победы.

Думаю, нам не хватило лишь немного удачи, чтобы забить еще парочку голов. Много старания, а отдача небольшая, но достаточная. Мы заряжены на то, чтобы выкладываться по полной, не только здесь. Было сложно, но мы удвоили наши скорости. Сделали это для себя, для болельщиков", — цитирует Марсело пресс-служба УЕФА.


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Теги: Марсело Реал Лига чемпионов Галатасарай
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