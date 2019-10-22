Зидан: "Реал" много чего выиграл, но это в прошлом

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал выездную победу над "Галатасараем" (1:0) в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов."Галатасарай" имел два явных голевых момента, но Куртуа сделал важные сэйвы. У нас сегодня было несколько хороших отрезков с классными шансами забить. Несмотря ни на что, мы провели отличную игру.Конечно, хотелось забить второй гол, потому что после этого давление со стороны соперника падает. Но мне понравилась концентрация команды с первой до последней минуты, и это было возможно как раз благодаря близкому счету. Когда вы не забиваете второй гол, приходится мучаться до конца, но я рад за наших футболистов, они хорошо поработали.Мы много чего выиграли, но это в прошлом. Я знаю, где нахожусь и какую должность занимаю. Игроки прилагают огромные усилия. Мы должны были победить после поражения, именно это мы и сделали", — приводит слова Зидана Marca."Реал" с 4 очками поднялся на второе место в группе А. Лидирует "ПСЖ" (9 очков), на третьем месте расположился "Брюгге" (2), "Галатасарай" (1) занимает 4-ю позицию.