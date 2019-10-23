Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино прокомментировал разгромную победу над "Црвеной Звездой" (5:0) в матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов, подчеркнув, что чувствует любовь со стороны болельщиков.
"Результат был важен по двум причинам: для придания команде уверенности и трех очков в копилке. Это было очень важно, я очень доволен. Приятное ощущение. Становится очевидно, что все, что нам требовалось, это лишь время. И теперь надо продолжать двигаться вперед шаг за шагом.
Чувствую, что болельщики любят меня. Они должны знать, что и я их люблю, но на первом месте для меня сама команда. Ситуация была сложной, но мы показали, что мы — команда. Сейчас снова демонстрируем ту преданность своему делу, которую показывали ранее", — цитирует Почеттино пресс-служба УЕФА.
Ранее в СМИ появились слухи о возможном увольнении Почеттино из-за неудачного старта сезона для "шпор".
Почеттино: болельщики "Тоттенхэма" должны знать, что я их люблю
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