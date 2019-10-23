Кейн — о разгроме "Црвены Звезды": "Тоттенхэм" подготовил идеальный ответ былым невзгодам

Капитан "Тоттенхэма" Гарри Кейн подвел итоги матча 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов с "Црвеной Звездой". Встреча состоялась 22 октября в Лондоне и завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев. Кейн в этой игре оформил дубль."Мы сделали ровно то, что от нас требовалось. Понимаем, что у нас позади была серия неважных результатов, но сегодня мы подготовили идеальный ответ былым невзгодам. Мы хотели отодвинуть игру как можно дальше, высоко прессинговать соперника. Конечно, нужно было также забить быстрый мяч. Мы были неудержимы у чужих ворот и сохранили в неприкосновенности свои.5:0 — это очень хорошо. Но впереди еще долгий путь. Например, нас ждет трудный матч против "Ливерпуля", который фантастически начал новый сезон. Надеемся, что сможем победить и там", — цитирует Кейна BT Sport."Тоттенхэм" после 3 туров набрал 4 очка и занимает 2-е место в группе В. Лидирует "Бавария" (9 очков), на третьей позиции расположилась "Црвена Звезда" (3), на четвертой — "Олимпиакос" (1).