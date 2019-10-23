Главный тренер "Баварии" Нико Ковач прокомментировал непростую победу над "Олимпиакосом" в третьем туре группового раунда Лиги чемпионов. Встреча состоялась на стадионе "Георгиос Караискакис" в Пирее и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.
"Сегодня нам противостоял соперник, который очень хорошо делал свое дело. Они на протяжении 90 минут работали против нас, на стадионе была отличная атмосфера. Это была трудовая победа, которой мы все равно довольны. Сейчас у нас 9 очков, мы стоим одной ногой в 1/8 финала ЛЧ. Выход в плей-офф — наша цель", — цитирует Ковача пресс-служба мюнхенского клуба.
"Бавария" после 3 туров набрала 9 очков и лидирует в группе В. На второй строке расположился "Тоттенхэм" (4 очка), на третьей — "Црвена Звезда" (3). Олимпиакос" (1) замыкает таблицу.
Ковач: "Бавария" одной ногой в 1/8 финала Лиги чемпионов
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