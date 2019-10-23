Сёмин подобрал идеальный план против «Ювентуса». Но его же упрямство сгубило игру

?? Гол Алексея Миранчука в ворота «Ювентуса».



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? https://t.co/yH9Ux8Qm1r pic.twitter.com/irpqYp9Mpy — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 22, 2019

Провалы случались всё страшнее и страшнее, но главный тренер «Локо» всё равно не реагировал на происходящее. Возможно, в ином случае москвичи удержали хотя бы ничью.«Локомотив» хвалили ещё после домашнего «Атлетико». Тогда российская команда тоже проиграла, но не разваливалась под натиском Диего Косты и молодого Фелиша, боролась, цеплялась и вроде даже имела какие-то шансы. «Выглядели достойно» - обычно резюмировали так. На игру против «Ювентуса» в гостях надежд почти никто не откладывал. И зря.Москвичи были в порядке на всех уровнях. Роскошно заряжали фанаты, перекрикивающие не только заполненную туринскую арену, но и бесноватого Черданцева. Юрий Павлович после игры фирменно отшутился с Криштиану Роналду:- Криштиану сказал, что им было тяжело, что мы могли бы побольше раскрыться. Я ответил, что если бы мы больше раскрылись, то нам еще тяжелее было бы, - сказал тренер после игры.Да и не подкачали футболисты (почти все). Тот же гол Алексея Миранчука (несмотря на общую пассивность москвичей в атаке) – бомба.Но по итогам поражения (в каком-то отношении даже славного) вопросы к Юрию Павловичу всё равно есть. Но начнём с хорошего.В двух предыдущих турах «Локомотив» играл в два центральных защитника. Против «Ювентуса» вышел в три. Это существенно увеличило шансы российской команды, особенно если учесть недальновидность Сарри.За год в Англии больше всего итальянский тренер натерпелся от команд, обороняющихся низким блоком. Против них у «Челси» получалось катать только перед штрафной, а вот обострять, проникать внутрь – совсем никак. Тогда Сарри объяснял, что все его проблемы может решить умный Игуаин, способных находить пространство для того, чтобы открыться, в любой ситуации. Против «железнодорожников» Игуаин почему-то вышел только во втором тайме, когда у «Юве» пошло уже гораздо лучше. А в первом итальянцы намучились на целый сезон вперёд.- Был риск разбить лицо, ударяясь о стену, и прийти в бешенство. Но мы сохранили здравый настрой, - комментировал наставник пьемонтцев.Из-за того, что «Локомотив» опускался максимально низко, «Ювентус» предпочитал сваливаться на фланги и подавать оттуда (или это бы изначальный план?). И здесь как раз очень к столу пришлись 3-5-2, в которых Мурило опустился в центр обороны, а Жоао Марио стал одним из трёх полузащитников. Тройка хавбеков активно помогала флангам, дополнительно к этому смещался один из ЦЗ (Хевёдес налево, Мурило направо).Правда, Идову это не помогло. Куадрадо разрывал его не только один в один, но и когда «Юве» заваливался на бровку коллективно. Идову просто не успевал реагировать на врывания, и левый фланг оставался крайне уязвимым местом.Здесь всё очень на поверхности – Сёмин не реагировал, когда это было необходимо.Первый тайм «Локо» провёл отлично, но после перерыва начала сказываться усталость. Или же выпущенный на поле Игуаин вместе с прибавившим Дибалой. Не только на левом фланге было горячо. Провисла и опорная зона (Баринов и Крыховяк и так проводили не очень классный матч), «Юве» начал давить именно там.«Локомотив» всё ещё готовился к навесам, поэтому Баринов опускался слишком низко в свою штрафную (Крыховяк вообще где-то терялся), а зона перед ней оставалась полностью свободна. Звоночков было достаточно – «Юве» сравнял лишь за 13 минут до окончания основного времени, - но Сёмин почему-то не предпринимал вообще ничего.Хорошо, объяснить, что опорники должны выходить повыше, потому что иначе обязательно накажут, было тяжеловато: допустим, тренер не мог докричаться, а бумаги с ручкой, чтобы передать игрокам, у него при себе не оказалось. Но почему Сёмин не работал заменами?Идову просился с поля, потому что проваливался каждый раз, когда на него давили. В итоге Брайан оказался виноват в победном мяче «Юве». А опорная зона так и не стала накрывать удары – и оба гола состоялись после дальних выстрелов.Почему нельзя было выпустить Коломейцева раньше, даже не меняя плана на игру? Тем более сам Юрий Сёмин после игры жаловался на кондиции футболистов. Зачем вызвали из «Уфы» Живоглядова, если не давать ему шанс, даже когда проваливается конкурент? Против «Ахмата» он выходил, поэтому находился, скорее всего, в нормальном состоянии.В итоге «Локомотив» повторял свои ошибки, возникшие только после перерыва, а никаких оперативных мер применено так и не было. «Ювентус» пользовался одними и теми же лазейками - и добился своего.Семин свое нежелание выпускать свежих игроков объяснил достаточно скупо:- Дело не в том, что некого выпускать, — у нас семь игроков были в запасе. Но я посчитал, что эти ребята доведут всё до положительного результата. Не получилось, - сказал сразу после матча наставник «Локо».Иногда упрямство (или всего лишь нежелание разрушить то, что работает на поле, новыми игроками) идёт на пользу Юрию Сёмину. Например, против того же «Байера» замен не было до компенсированного времени. Тогда это сработало.Только вот «Ювентус» давил гораздо мощнее. И на фоне многочисленных травм, усталости игроков и не лучшего их состояния морить итальянцев одним составом - идея, мягко говоря, не самая очевидная.