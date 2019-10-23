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Гвардиола — об удалении Фодена: возможно, я должен заплатить ему за хорошую игру

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что не собирается штрафовать полузащитника Фила Фодена за удаление в матче 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов с "Аталантой" (5:1).

Футболист покинул поле во втором тайме в результате двух желтых карточек, полученных в течение семи минут.

"Фил научится. Он будет знать, что после одной желтой карточки должен быть немного осторожнее, чтобы не получить вторую.

Люди говорят, что он должен проводить на поле большое времени, и я хочу позволить ему это. Но есть вещи, от которых он еще далек по сравнению с Давидом Сильвой и Кевином де Брюйне.

Он должен научиться быть осторожным в подобных ситуациях с желтой карточкой. Слово "опыт" — вот что я имею в виду.

Фил не будет оштрафован. Я штрафую игроков исключительно за глупые вещи, а не за карточки, которые являются частью игры. Возможно, я должен заплатить ему за то, как хорошо он сыграл!" — цитирует Гвардиолу Daily Mail.

Sport24


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Теги: Гвардиола Фоден Манчестер Сити Лига чемпионов Аталанта
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