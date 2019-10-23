Гвардиола — об удалении Фодена: возможно, я должен заплатить ему за хорошую игру

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что не собирается штрафовать полузащитника Фила Фодена за удаление в матче 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов с "Аталантой" (5:1).Футболист покинул поле во втором тайме в результате двух желтых карточек, полученных в течение семи минут."Фил научится. Он будет знать, что после одной желтой карточки должен быть немного осторожнее, чтобы не получить вторую.Люди говорят, что он должен проводить на поле большое времени, и я хочу позволить ему это. Но есть вещи, от которых он еще далек по сравнению с Давидом Сильвой и Кевином де Брюйне.Он должен научиться быть осторожным в подобных ситуациях с желтой карточкой. Слово "опыт" — вот что я имею в виду.Фил не будет оштрафован. Я штрафую игроков исключительно за глупые вещи, а не за карточки, которые являются частью игры. Возможно, я должен заплатить ему за то, как хорошо он сыграл!" — цитирует Гвардиолу Daily Mail.