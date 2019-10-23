Бывший игрок "Зенита" Александр Кержаков считает, что "Зенит" и "Лейпциг" имеют равные шансы на победу в матче Лиги чемпионов.
"Вряд ли "Зенит" сегодня фаворит матча, считаю, что шансы равны. Если "Зенит" сыграет правильно, если сможет сдержать быстрые атаки "Лейпцига", то вполне может достичь положительного результата. Дзюба? Если "Зенит" сыграет очень хорошо во всех линиях, то добьется результата. Нельзя говорить, что один человек добивается результата. Если Артем продолжит забивать и отдавать голевые передачи, то это будет хорошо для команды", - цитирует Кержакова РИА Новости.
Кержаков: шансы "Зенита" и "Лейпцига" равны
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