"Зенит" сыграл вничью с "РБ Лейпциг" в Юношеской лиге УЕФА

В матче группового этапа Юношеской лиги УЕФА "Зенит" на выезде сыграл вничью с "РБ Лейпциг" - 1:1.



Юношеская лига УЕФА



3 тур



Голы: Хольм, 3, Кравцов, 53



РБ Лейпциг U19: Бондсвелл (Талабиди, 62), Бонна (Байас, 82), Мадсен, Мартел, Schreiber, Борквоски (Вож, 60), Йекель, Кандидо, Краус, Хартманн (Рамос, 82), Хольм



Зенит U19: Бачински, Хотулев, Кравцов, Sandrachuk, Щетинин (Ногтев, 72), Симдянкин, Симутенков, Vakhania, Прохин, Рыбиков, Шамкин



Предупреждения: Прохин, 45+1, Бондсвелл, 45+1, Краус, 52, Борквоски, 57, Кравцов, 69