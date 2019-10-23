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Бушуев - о тренере соперника "Зенита": он добился того, что бывает раз в сто лет

Бывший тренер "Мюнхена-1860" и воспитанник "Зенита" Денис Бушуев поделился мнением о наставнике "РБ Лейпциг" Юлиане Нагельсмане в преддверии матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Когда Юлиан Нагельсман работал со мной, он был ещё моложе – всего 21 год. Тогда было тяжело представить, что он добьётся таких успехов, но Германии все очень квалифицированные специалисты и вопрос состоит в том, что кому-то улыбается удача, и он раскрывается, а кому-то нет. У него сразу был виден интерес к футболу, тяга к развитию и то чего он добился сейчас, возможно, бывает один раз в сто лет. Он относился скрупулёзно к каждому тренировочному и игровому моменту, но было видно, что в силу возраста он ещё не понимал в какую сторону он будет развиваться.

Мы с ним периодически общаемся, но из-за высокой загруженности я его сейчас не отвлекаю. В любое удобное время мы с ним встретимся и поговорим о тех накопившихся моментах, которые не обсудили в прошлом.

Огромное внимание Юлиан уделяет тренировочному процессу. Старается делать так, чтобы занятия никогда не повторялись, использует компьютерные программы, видео-нарезки. В Германии это считается обыденным.

"Зениту" будет непросто в матче с "Лейпцигом", но у питерцев очень хороший подбор игроков. Всё это подтверждается в чемпионате России, особенно в последнем матче против "Ростова" Возможно, "Лейпциг" сейчас находится не в самой лучшей форме, но они играют в Лиге Чемпионов при своих болельщиках. Повторюсь, игра будет очень тяжёлой, "Зенит" должен быть начеку все 90 минут матча, немцы будут высоко прессинговать и играть очень агрессивно. Шансы есть всегда. Надеюсь, что "Зенит" победит с разницей в один мяч", - цитирует Бушуева "Чемпионат".


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Теги: Бушуев Зенит Лейпциг
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