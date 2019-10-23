Лига чемпионов
3 тур
Гол: Лаймер, 49, Забитцер, 59 - Ракицкий, 25
"РБ Лейпциг": Гулач, Орбан, Упамекано, Забитцер, Форсберг, Вернер (Кунья, 46), Клостерманн, Лукмен (Поульсен, 69), Мюкиле, Лаймер (Демме, 86), Кампл.
"Зенит": М. Кержаков, Дуглас Сантос, Барриос, Иванович, Азмун (Кузяев, 75), Дриусси (Мак, 82), Караваев, Шатов (Осорио, 65), Дзюба, Оздоев, Ракицкий.
Предупреждения: Барриос, 8
"Лейпциг" одержал волевую победу над "Зенитом"
В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Лейпциг" на своем поле одержал победу над "Зенитом" - 2:1.
Фото: RB Leipzig
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