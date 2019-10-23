Безударные Дзюба и Азмун, безыдейные Шатов и Дриусси. Оценки матча "Лейпциг"-"Зенит"

Вячеслав Караваев - 4,0. Не зря на Караваева надеялись в борьбе со скоростными игроками "Лейпцига". Правый защитник "Зенита" всегда на шаг опережал конкурентов. Караваев убедительно играл в своей штрафной, не выдумывая ничего, кроме верных выносов (их у него набралось 7). Где игрок уступал позиционно, он исправлялся в скорости и в отборах (4 успешные попытки из 4).
Бранислав Иванович - 3,5. Проиграл на первой минуте забег Вернеру и понял, что соревноваться в скорости больше не станет. Поэтому занимал позицию, которая не давала сопернику никаких преимуществ в маневрах. С выходом Осорио и перестроением центра обороны капитан питерцев несколько потерялся, что позволило Кунье дважды выходить один на один с Кержаковым.
Ярослав Ракицкий - 4,0. Ракицкий - пушка страшная. Сделал из первого удара "Зенита" в створ ворот красивый гол. И вообще, удивительно, но именно Ракицкий был самым опасным игроком питерцев на чужой половине поля. Сам того не ожидая, защитник "Зенита" превратился в главную разыгрывающую силу. Его хороший прострел во втором тайме едва не замкнул Осорио. В обороне Ракицкий был королем выносов, превзойдя всех по этому показателю - 9 раз.
Дуглас Сантос - 2,0. С одной стороны, именно после подключения бразильца началась голевая атака "Зенита". С другой стороны, Сантос невозможно много для себя проигрывал соперникам в обороне. В первом тайме момент Вернера, когда 11-й номер "Лейпцига" не забил из убойной позиции, случился после того, как защитник "Зенита" пустил за спину банальную передачу. А после перерыва хозяева забивали именно из зоны Сантоса. Ничего он не придумал против Забитцера, который постоянно оказывался свободным.
Вильмар Барриос - 3,5. Рано нарвался на горчичник и ограничил опорную зону "Зенита" в агрессивности. В некоторых ситуациях Барриос передерживал, замедлял выход питерцев из обороны. После перерыва исправился и страховал всех партнеров. Барриос совершил 6 перехватов и 4 отбора. Во многом из-за него "Лейпциг" во втором тайме в атаке растекся по флангам.
? Гол Конрада Лаймера в начале второго тайма— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 23, 2019
? #ЛейпцигЗенит на #МАТЧПРЕМЬЕР
? «МАТЧ! КЛУБ»
? https://t.co/yH9Ux8Qm1r #UCL pic.twitter.com/A9dDlOzBF2
Магомед Оздоев - 3,0. Оставил Барриоса одного в опорной зоне при первом голе "Лейпцига", и хозяева спокойно разрезали ее передачей. Не показал неуступчивость в отборах и ужасно много для игрока центральной зоны ошибался в передачах. 69% точности - совсем не тот результат, с которым побеждают в Лиге чемпионов.
Олег Шатов - 2,0. Был везде и нигде. Впереди сделал только один интересный пас на Сантоса, но ни разу не прицелился самостоятельно в сторону рамки Гулачи. Сзади не отметился отборами и перехватами. Невзрачный матч от Шатова.
Артем Дзюба - 2,5. Все голы отдал "Ростову", на "Лейпциг" не оставил ничего про запас. Только 59% выигранных верховых единоборств, с мячом встретился лишь 39 раз (для сравнения против "Бенфики" было 75 касаний, почти в 2 раза больше). Оказался статичен и не таранил защитников "Лейпцига", как от Дзюбы ожидалось. 0 ударов по воротам от лучшего бомбардира команды - это печально.
Себастьян Дриусси - 3,0. На 11-й минуте аргентинец мог открывать счет в матче, когда за него все сделал Сантос, оставалось только забить. Неточный удар стал для Дриусси единственным в матче. Часто менялся позициями с Шатовым, но запутать защитников "Лейпцига" не сумел.
Сердар Азмун - 2,0. Хуже Азмуна в матче сыграл только Вернер, которого заменили в перерыве. Выглядел турбированным седаном на фоне огромного кроссовера Упамекано, но ни разу не убежал от долговязого защитника "Лейпцига". За отведенные ему 74 минуты Азмун не нанес ни одного удара по воротам - статистика, подтверждающая беспомощность нападающего в матче.
Йордан Осорио - 3,0. Вошел в матч интересно, едва не замкнув прострел Ракицкого, а потом внес в оборонительные порядки сумбур, и "Лейпциг" этим чуть не воспользовался.
Далер Кузяев - 3,5. Лучшая замена от Семака. Только протянул с ней главный тренер "Зенита" непростительно долго. Добавил активности, которой не было весь матч в атакующей линии.
Роберт Мак - 3,0. 2 удара - 1 в створ, 1 мимо. Должен был замыкать прострел Кузяева, но махнул ногой мимо мяча.
Фото: официальный сайт УЕФА, официальный сайт "Зенита"