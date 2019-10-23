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Безударные Дзюба и Азмун, безыдейные Шатов и Дриусси. Оценки матча "Лейпциг"-"Зенит"

Вышедший на замену Мак пробил по воротам больше, чем Дзюба, Азмун и Дриусси, вместе взятые.
Официальный сайт УЕФА
Михаил Кержаков - 3,0. Для голкипера "Зенита" матч против "Лейпцига" стал третьим в карьере в рамках Лиги чемпионов. Отсюда и запредельная концентрация вратаря, которая выручила команду на первой минуте после удара Лаймера. Но если выстрел Забитцера не взял бы никто, то при голе того же Лаймера вратарь не выручил. Нет, это не значит, что первый пропущенный мяч полностью ложится на совесть Кержакова, но все-таки спасти там можно было.

Вячеслав Караваев - 4,0. Не зря на Караваева надеялись в борьбе со скоростными игроками "Лейпцига". Правый защитник "Зенита" всегда на шаг опережал конкурентов. Караваев убедительно играл в своей штрафной, не выдумывая ничего, кроме верных выносов (их у него набралось 7). Где игрок уступал позиционно, он исправлялся в скорости и в отборах (4 успешные попытки из 4).

Бранислав Иванович - 3,5. Проиграл на первой минуте забег Вернеру и понял, что соревноваться в скорости больше не станет. Поэтому занимал позицию, которая не давала сопернику никаких преимуществ в маневрах. С выходом Осорио и перестроением центра обороны капитан питерцев несколько потерялся, что позволило Кунье дважды выходить один на один с Кержаковым.

Безударные Дзюба и Азмун, безыдейные Шатов и Дриусси. Оценки матча "Лейпциг"-"Зенит"


Ярослав Ракицкий - 4,0. Ракицкий - пушка страшная. Сделал из первого удара "Зенита" в створ ворот красивый гол. И вообще, удивительно, но именно Ракицкий был самым опасным игроком питерцев на чужой половине поля. Сам того не ожидая, защитник "Зенита" превратился в главную разыгрывающую силу. Его хороший прострел во втором тайме едва не замкнул Осорио. В обороне Ракицкий был королем выносов, превзойдя всех по этому показателю - 9 раз.

Дуглас Сантос - 2,0. С одной стороны, именно после подключения бразильца началась голевая атака "Зенита". С другой стороны, Сантос невозможно много для себя проигрывал соперникам в обороне. В первом тайме момент Вернера, когда 11-й номер "Лейпцига" не забил из убойной позиции, случился после того, как защитник "Зенита" пустил за спину банальную передачу. А после перерыва хозяева забивали именно из зоны Сантоса. Ничего он не придумал против Забитцера, который постоянно оказывался свободным.

Вильмар Барриос - 3,5. Рано нарвался на горчичник и ограничил опорную зону "Зенита" в агрессивности. В некоторых ситуациях Барриос передерживал, замедлял выход питерцев из обороны. После перерыва исправился и страховал всех партнеров. Барриос совершил 6 перехватов и 4 отбора. Во многом из-за него "Лейпциг" во втором тайме в атаке растекся по флангам.



Магомед Оздоев - 3,0. Оставил Барриоса одного в опорной зоне при первом голе "Лейпцига", и хозяева спокойно разрезали ее передачей. Не показал неуступчивость в отборах и ужасно много для игрока центральной зоны ошибался в передачах. 69% точности - совсем не тот результат, с которым побеждают в Лиге чемпионов.

Олег Шатов - 2,0. Был везде и нигде. Впереди сделал только один интересный пас на Сантоса, но ни разу не прицелился самостоятельно в сторону рамки Гулачи. Сзади не отметился отборами и перехватами. Невзрачный матч от Шатова.

Артем Дзюба - 2,5. Все голы отдал "Ростову", на "Лейпциг" не оставил ничего про запас. Только 59% выигранных верховых единоборств, с мячом встретился лишь 39 раз (для сравнения против "Бенфики" было 75 касаний, почти в 2 раза больше). Оказался статичен и не таранил защитников "Лейпцига", как от Дзюбы ожидалось. 0 ударов по воротам от лучшего бомбардира команды - это печально.

Себастьян Дриусси - 3,0. На 11-й минуте аргентинец мог открывать счет в матче, когда за него все сделал Сантос, оставалось только забить. Неточный удар стал для Дриусси единственным в матче. Часто менялся позициями с Шатовым, но запутать защитников "Лейпцига" не сумел.

Сердар Азмун - 2,0. Хуже Азмуна в матче сыграл только Вернер, которого заменили в перерыве. Выглядел турбированным седаном на фоне огромного кроссовера Упамекано, но ни разу не убежал от долговязого защитника "Лейпцига". За отведенные ему 74 минуты Азмун не нанес ни одного удара по воротам - статистика, подтверждающая беспомощность нападающего в матче.

Йордан Осорио - 3,0. Вошел в матч интересно, едва не замкнув прострел Ракицкого, а потом внес в оборонительные порядки сумбур, и "Лейпциг" этим чуть не воспользовался.

Далер Кузяев - 3,5. Лучшая замена от Семака. Только протянул с ней главный тренер "Зенита" непростительно долго. Добавил активности, которой не было весь матч в атакующей линии.

Роберт Мак - 3,0. 2 удара - 1 в створ, 1 мимо. Должен был замыкать прострел Кузяева, но махнул ногой мимо мяча.

Фото: официальный сайт УЕФА, официальный сайт "Зенита"


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Теги: Зенит Дзюба Азмун Ракицкий
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