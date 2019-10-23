Главный тренер "Зенита" Сергей Семак подвел итоги матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "РБ Лейпциг".
"В первом тайме действовали более или менее дисциплинированно. У "Лейпцига" было несколько моментов. Когда пропустили два мяча, игра стала сумбурной. Было много брака в передачах. Мы могли реализовать моменты, но у "Лейпцига" были более острые моменты. Так что результат закономерен.
Те, кто у нас вышел — сильнейшие на данный момент в составе. По первому тайму у нас проблем в обороне не было. Думали, что после перерыва будет пространство, чтобы убежать. У Азмуна хорошая скорость. Но пропустили дважды, и смысла менять что-то не было.
То, что "Лейпциг" сыграл в четыре защитника, не удивило. Мы готовились и к варианту с тремя защитниками, и с четырьмя. Пропущенные мячи — это цепь ошибок, а не одна ошибка.
С этим соперником играть можно. Это хорошая команда. Быстро двигается, прессингует. Но можно было с ней играть.
Сказалась ли на настрое крупная победа над "Ростовом"? Это разные турниры, разные уровни. Здесь другие скорости. Сложнее играть. Мы это понимаем и иллюзий на этот счет не строим", - цитирует Семака Sport24.
Семак: победа "Лейпцига" закономерна
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