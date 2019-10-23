» » Спивак: "Зенит" не смог победить, потому что "Лейпциг" сильнее

Спивак: "Зенит" не смог победить, потому что "Лейпциг" сильнее

Бывший футболист "Зенита" Александр Спивак прокомментировал поражение от "РБ Лейпцига" (1:2) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

"Зенит» не смог победить, потому что "РБ Лейпциг" сильнее. Они больше контролировали мяч, хотя, конечно, шансы у "Зенита" были, но он их не использовал.

В Петербурге "Зенит" будет больше контролировать игру, дома ставка будет только на победу.

Дзюбу выключили из игры? Не думаю, что Семаку нужно будет что-то новое изобретать в следующем матче. У Роналду игра с "Локомотивом" тоже не получилась", - цитирует Спивак Sport24.ru.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Спивак Зенит Лейпциг
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Боярский: игроки "Зенита" вообще не бегали, полная растерянность 1
Бесчастных: поражение от "Спартака-2"? Табло уже все сказало, что там говорить?
Забитцер: это был прекрасный вечер футбола 4
Месси стал первым игроком, забивавшим в Лиге чемпионов в 15 сезонах подряд
Спивак: "Зенит" не смог победить, потому что "Лейпциг" сильнее
Семак: победа "Лейпцига" закономерна 22
Холдинг признался, что стал заниматься йогой благодаря DVD Райана Гиггза
Безударные Дзюба и Азмун, безыдейные Шатов и Дриусси. Оценки матча "Лейпциг"-"Зенит" 1
"Зенит" вел в счете, но играл плохо и проиграл заслуженно. Как "РБ Лейпциг" сокрушил чемпиона России 19
"Челси" на выезде обыграл "Аякс" 2
"Лейпциг" одержал волевую победу над "Зенитом" 137
"Отвали, я не хочу играть за твою команду". Игрок "Витесса" на тренировке послал Слуцкого 11
Черышев сыграет против "Лилля" с первых минут
Месси, Суарес и Гризманн - в атаке "Барселоны" на игру против "Славии" 1
Тедеско оштрафовали на 10 тысяч рублей по итогам матча с "Рубином" 1
"Химки" вырвали победу у "Армавира"
Орлов: Шомуродов - узбек, но его футбольный интеллект выше, чем у российских форвардов 7
Защитник "Баварии" Эрнандес будет прооперирован
"Реал" может зимой подписать Левандовского
Правительство России поддержало законопроект, разрешающий продажу пива на стадионах во время футбольных матчей
Наингголан считает, что Конте без ума от его игры
Бушуев - о тренере соперника "Зенита": он добился того, что бывает раз в сто лет
Шашков: хотелось, чтобы решение КДК по Анюкову было мягче
Промес - в старте "Аякса" на матч против "Челси" 1
"РБ Лейпциг" - "Зенит": стали известны стартовые составы команд 12
С. Ребров: ЦСКА 100 процентов не заслуживал поражения от "Лудогорца" со счетом 1:5
Украинский игрок "Ференцвароша": матч с российским клубом? Я не делю игры на принципиальные и нет 1
Адвокат Алдонина: судья не заметила дела других футболистов, ей нужно время
Анюков дисквалифицирован на два матча 1
Божович дисквалифицирован на три матча, еще два - условно 3
Все новости