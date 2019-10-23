Бывший футболист "Зенита" Александр Спивак прокомментировал поражение от "РБ Лейпцига" (1:2) в матче группового этапа Лиги чемпионов.
"Зенит» не смог победить, потому что "РБ Лейпциг" сильнее. Они больше контролировали мяч, хотя, конечно, шансы у "Зенита" были, но он их не использовал.
В Петербурге "Зенит" будет больше контролировать игру, дома ставка будет только на победу.
Дзюбу выключили из игры? Не думаю, что Семаку нужно будет что-то новое изобретать в следующем матче. У Роналду игра с "Локомотивом" тоже не получилась", - цитирует Спивак Sport24.ru.
Спивак: "Зенит" не смог победить, потому что "Лейпциг" сильнее
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