23 октября в Праге в 22.00 по московскому времени начался матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между "Славией" и "Барселоной".
Счет в матче был открыт уже на третьей минуте нападающий каталонцев Лионель Месси вывел "Барсу" вперед.
Как сообщает Opta, Месси стал первым игроком в истории Лиги чемпионов, забившим хотя бы 1 гол в 15 розыгрышах турнира подряд. Кроме того, "Славия" стала 33 клубом, ворота которого Месси сумел поразить в матче Лиги чемпионов. Это повторение рекорда, который до сегодняшнего дня делили Рауль и Криштиану Роналду.
Sport24.ru
Месси стал первым игроком, забивавшим в Лиге чемпионов в 15 сезонах подряд
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