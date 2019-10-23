Народный артист РСФСР Михаил Боярский прокомментировал поражение "Зенита" в матче группового этапа Лиги чемпионов против "РБ Лейпциг" (1:2).
"Есть сравнивать сегодняшний матч "Зенита" со вчерашней игрой "Локомотива", то "Локо" играл гораздо лучше. Сегодня игроки вообще не бегали, допустили огромное количество неточностей, особенно, если сравнивать с игрой против "Ростова". Полная растерянность. Такое ощущение сложилось, что игроки не знакомы друг с другом.
Несмотря на то, что сегодняшняя игра расстроила всех болельщиков, у "Зенита" есть шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Нужно готовиться к следующим играм", - цитирует Боярского Sport24.
Боярский: игроки "Зенита" вообще не бегали, полная растерянность
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