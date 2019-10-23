"Ливерпуль" в гостях разгромил "Генк", "Наполи" обыграл "Зальцбург"

"Ливерпуль" разгромил "Генк" в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов в квартете Е - 4:1. В другом матче "Наполи" выиграл у "Зальцбурга" - 3:2.



Лига чемпионов



3 тур



Голы: Окслейд-Чемберлен, 2, 57, Мане, 77, Салах, 87, Одей, 88



Генк: Кук, Мехле, Лукуми, Куэста, Уронен, Берге, Хейнен, Ито (Хаджи, 89), Бонгонда (Ндонгала, 66), Онуачу (Одей, 81), Самата



Ливерпуль: Бекер, Ловрен, Дейк, Робертсон (Гомес, 63), Милнер, Фабиньо, Окслейд-Чемберлен (Вейналдум, 74), Кейта, Мане, Фирмино (Ориги, 80), Салах



Предупреждения: Гомес, 70, Одей, 84



Лига чемпионов



3 тур



Голы: Мертенс, 17, Холанн, 39 (пен.), Мертенс, 64, Холанн, 72, Инсинье, 73



Ред Булл Зальцбург: Станкович (Коронел, 33), Вебер, Ульмер, Кристенсен, Рамальо, Мвепу (Койта, 89), Юнузович, Дака (Ашимеру, 68), Минамино, Чан, Холанн



Наполи: Мерет, Кулибали, Малку, Ди Лоренцо, Луперто, Зелиньски, Руис, Аллан, Кальехон (Элмас, 80), Лосано (Инсинье, 65), Мертенс (Льоренте, 76)



Предупреждения: Лосано, 38, Малку, 39, Холанн, 45+2, Льоренте, 89