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"Ливерпуль" в гостях разгромил "Генк", "Наполи" обыграл "Зальцбург"

"Ливерпуль" разгромил "Генк" в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов в квартете Е - 4:1. В другом матче "Наполи" выиграл у "Зальцбурга" - 3:2.

Лига чемпионов

3 тур

Голы: Окслейд-Чемберлен, 2, 57, Мане, 77, Салах, 87, Одей, 88

Генк: Кук, Мехле, Лукуми, Куэста, Уронен, Берге, Хейнен, Ито (Хаджи, 89), Бонгонда (Ндонгала, 66), Онуачу (Одей, 81), Самата

Ливерпуль: Бекер, Ловрен, Дейк, Робертсон (Гомес, 63), Милнер, Фабиньо, Окслейд-Чемберлен (Вейналдум, 74), Кейта, Мане, Фирмино (Ориги, 80), Салах

Предупреждения: Гомес, 70, Одей, 84

Лига чемпионов

3 тур

Голы: Мертенс, 17, Холанн, 39 (пен.), Мертенс, 64, Холанн, 72, Инсинье, 73

Ред Булл Зальцбург: Станкович (Коронел, 33), Вебер, Ульмер, Кристенсен, Рамальо, Мвепу (Койта, 89), Юнузович, Дака (Ашимеру, 68), Минамино, Чан, Холанн

Наполи: Мерет, Кулибали, Малку, Ди Лоренцо, Луперто, Зелиньски, Руис, Аллан, Кальехон (Элмас, 80), Лосано (Инсинье, 65), Мертенс (Льоренте, 76)

Предупреждения: Лосано, 38, Малку, 39, Холанн, 45+2, Льоренте, 89


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Теги: Ливерпуль Генк Наполи Зальцбург
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АПЛ 2019/20
# Команда И О
1 Ливерпуль 9 25
2 Манчестер Сити 9 19
3 Лестер  9 17
4 Челси 9 17
5 Арсенал 9 15
6 Кристал Пэлас 9 14
...
20 Уотфорд 9 4
Сезон | Таблица | Календарь
Серия А 2019/20
# Команда И О
1 Ювентус 8 22
2 Интер 8 21
3 Аталанта 8 17
4 Наполи 8 16
5 Кальяри 8 14
6 Рома 8 13
...
20 Сампдория 8 4
Сезон | Таблица | Календарь

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