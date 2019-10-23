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"Барселона" обыграла "Славию" благодаря автоголу

Футболисты "Барселоны" нанесли поражение "Славии" в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов - 2:1. В другом матче "Интер" дома победил "Боруссию" - 2:0.

Лига чемпионов

3 тур

Голы: Боржил, 50 - Месси, 3, Олайинка, 57 (аг).

"Славия": Коларж, Говорка, Кудела, Боржил, Цоуфал, Соучек, Шевчик, Зелены (Тецл, 46), Масопуст (ван Бурен, 76), Станчу (Гушбауэр, 76), Олайинка.

"Барселона": тер Штеген, Лангле, Пике, Альба, Семеду, Бускетс (Видаль, 78), Артур (Ракитич, 84), де Йонг, Гризманн (Дембеле, 69), Месси, Суарес.

Предупреждения: Альба, 35, Масопуст, 56, Боржил, 64, Олайинка, 71, Дембеле, 90+5

Лига чемпионов

3 тур

Голы: Мартинес, 22, Кандрева, 89

Интер М: Ханданович, Годин, Врей, Шкриньяр, Асамоа (Бираги, 80), Кандрева, Барелла, Брозович, Гальярдини, Лукаку (Эспозито, 62), Мартинес (Валеро, 90+1)

Боруссия Д: Бюрки, Хуммельс, Аканджи (Ларсен, 74), Хакими, Шульц, Вайгль, Витсель, Делейни (Дахуд, 65), Санчо, Азар (Геррейру, 84), Брандт

Предупреждения: Брозович, 44, Барелла, 56, Годин, 78, Вайгль, 79, Хуммельс, 87, Кандрева, 90


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Теги: Славия Барселона
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