"Лион" проиграл "Бенфике" в матче группового этапа Лиги чемпионов. Португальский клуб победил со счетом 2:1.
Лига чемпионов
3 тур
Голы: Рафа Силва, 4, Пицци, 86 - Депай, 70.
"Бенфика": Влаходимос, Ферру, Рубен Диаш, Гримальдо, Тавареш, Флорентину, Габриэл, Фернандеш, Серви (Де Томас, 78), Рафа Силва (Пицци, 20), Сеферович (Винисиус, 59).
"Лион": Лопеш, Денайер, Марсело, Коне, Дюбуа, Ауар (Рейне, 88), Тусар, Терье (Мендес, 58), Корне (Траоре, 66), Депай, Дембеле.
Предупреждения: Марсело, 10, Дембеле, 26, Коне, 38, Пицци, 42, Фернандеш, 59).
"Бенфика" одержала победу над "Лионом"
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