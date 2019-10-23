Полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев поделился впечатлениями от матча группового этапа Лиги чемпионов с "РБ Лейпциг".
"Такой футбол — здесь и проигрываешь, и выигрываешь. Я думаю, что сегодня был интересный матч, особенно второй тайм. Думаю, что мы сыграли достаточно неплохо, если не брать в расчет некоторые моменты. Думаю, тренерский штаб нам подскажет, что делать, и в ответной игре мы, дай Бог, выиграем.
Два разных тайма в исполнении "Зенита". Первый тайм — да, мы играли на выезде, втягивались, затем повели в счете. Думаю, что быстро пропущенный мяч во втором тайме повлиял на нас, мы прибавили после первого гола, но затем так получилось, что пропустили какой-то фантастический мяч. Потом были моменты, но забить не получилось.
Я думаю, что Ракицкий хорошо пробил и попал как надо. Думаю, Ярик возвращается", - цитирует Оздоева ФК "Зенит".
Оздоев: "Зенит" прибавил после первого гола, но затем пропустил какой-то фантастический мяч
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