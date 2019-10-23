Телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением о поражении петербуржцев от "РБ Лейпциг" (1:2) в матче группового этапа Лиги чемпионов.
"Зениту" не хватает плеймейкера в центре поля, который отдавал бы 5-6 голевых передач за тайм. Такого футболиста в "Зените" нет, иногда Дзюба сыграет пяткой, но этого мало. В России еще можно обойтись без такого игрока на поле, но в Лиге чемпионов такое не проходит.
Тренер немцев удивил, он снял Вернера в перерыве, который плохо сыграл. Молодец тренер, убрал лидера с поля, видно, что Нагельсманн с характером. "Лейпциг" изменил тактическое построение. Семак же готовил Осорио, третьего центрального защитника, чтобы удержать счет. Немцы забивают второй, а он зачем-то выпускает Осорио. У "Лейпцига" потом еще моменты были как раз из-за Осорио. Семак немного не рассчитал с его заменой. Его следовало бы выпустить при ничейном счете или же оставить на скамейке, а вместо него выпустить игрока в атаку.
Дзюба был сегодня в движении, но Орбан у него весь верх снял, он в этом матче физически оказался не готов, у него не было сил. Оздоев тоже провел неудачный матч, много брака у него было.
Нагрузка большая выпадает сейчас на "Зенит". Счет 6:1 с "Ростовом" сказался сегодня, "Зенит" был выхолощен с немцами. Но в первом тайме "Зенит" выиграл и действовал здорово. Ключевой момент матча — перестроение "Лейпцига" тактически. Они стали играть флангами и два гола организовали с правого фланга. Группа ровная, соперники все равны по силе, все еще впереди. Думаю, многое решится дома 10 декабря", - цитирует Орлова Sport24.ru.
Орлов: "РБ Лейпциг" забивает второй гол, а Семак зачем-то выпускает третьего центрального защитника
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