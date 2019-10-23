Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард подвел итоги гостевого матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Аяксом" (1:0).
"Я очень рад. Победить здесь означает, что твоя команда играла блестяще на каждом участке поля. Ведь соперник был очень и очень силен. Мы много трудились в том числе находясь без мяча. Пока что это самая приятная победа для меня. Но я уже думаю о "Бернли".
Мы очень уважаем "Аякс", и так должно быть. Что же до нас самих, то самое главное — это то рвение, которым заряжены игроки. Полагаю, мы движемся в верном направлении. Об этом многое говорит. Пять побед подряд — это шикарно, шесть — еще лучше. И это я только начал работать. Я знал, что у этой команды достаточно мастерства. Я не терял веры в нее", — цитирует Лэмпарда УЕФА.
Лэмпард: игроки "Челси" играли блестяще на каждом участке поля
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