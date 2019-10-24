"Ливерпуль" обыграл "Генк" в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 4:1.
Голы в матче забивали Алекс Окслейд-Чемберлен (дважды), Садьо Мане и Мохамед Салах.
Второй гол Окслейда-Чемберлена стал двухсотым для "Ливерпуля" в Лиге чемпионов. До этого лишь трем английским командами покорился этот рубеж — "МЮ", "Арсеналу" и "Челси".
Sport24
"Ливерпуль" стал четвертым английским клубом, забившим 200 голов в Лиге чемпионов
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