"Лейпциг" тоже сильная команда. У них состав в два раза дороже, чем даже у нашего самого богатого клуба. Плюс они играли дома, им нельзя было проигрывать. Они все кинули на этот матч, вот и выиграли.
Состав? Ну после 6:1 с "Ростовом" трудно кого-то менять. Семак попытался сыграть смелее, но острее не совсем получилось. Для "Зенита" это была типично выездная игра", — цитирует Аршавина "Матч ТВ".
Аршавин: состав "Лейпцига" в 2 раза дороже, чем у нашего самого богатого клуба
Бывший игрок "Зенита" Андрей Аршавин прокомментировал поражение питерцев от "Лейпцига" (1:2) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Фото: "Матч ТВ"
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