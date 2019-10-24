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Аршавин: состав "Лейпцига" в 2 раза дороже, чем у нашего самого богатого клуба

Бывший игрок "Зенита" Андрей Аршавин прокомментировал поражение питерцев от "Лейпцига" (1:2) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Фото: "Матч ТВ"
"Лейпциг" тоже сильная команда. У них состав в два раза дороже, чем даже у нашего самого богатого клуба. Плюс они играли дома, им нельзя было проигрывать. Они все кинули на этот матч, вот и выиграли.

Состав? Ну после 6:1 с "Ростовом" трудно кого-то менять. Семак попытался сыграть смелее, но острее не совсем получилось. Для "Зенита" это была типично выездная игра", — цитирует Аршавина "Матч ТВ".


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Теги: Аршавин РБ Лейпциг Лига чемпионов Зенит
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Бундеслига 1 2019/20
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7 Фрайбург 8 14
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