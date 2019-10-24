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Бышовец: есть порог терпения, его ни "Зениту", ни "Локомотиву" не хватило

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец прокомментировал поражение "Зенита" от "Лейпцига" (1:2).

"Первый тайм оставил хорошие впечатления по игре, по движению. Какое-то содержание у "Зенита" присутствовало, но при этом показали безынициативность, и практически не было голевых моментов. Забитый мяч — это результат счастливого стечения обстоятельств, там Ракицкому удалось забить прекрасный мяч. Второй тайм напомнил о матче "Локомотива" с "Ювентусом", не смогли сохранить преимущество по счету. Головокружение от успеха, забитые мячи "Ростову" — это эйфория. Мне кажется, что еще в матче с "Ростовом" нужно было думать об игре с "Лейпцигом", когда уже вели с убедительным счетом. Есть порог терпения и распределение сил, его ни "Зениту", ни "Локомотиву" не хватило.

Помню, после победы "Локомотива" над "Зенитом" железнодорожников ждал матч с "Атлетико". И "Локомотив" вышел на игру так же, как с "Зенитом". Это большая ошибка! Лига чемпионов — это не наш чемпионат. Там совершенно другие требования к выбору тактики и подготовки. Планка к матчам лиги чемпионов должна подниматься в разы. В первом тайме кажется, что потенциал и возможности у наших клубов, а потом мы вынужденно или не вынужденно отдаем инициативу. Увеличиваются скорости, и мы не можем ничего сделать. Для победы в Лиге чемпионов нужно уметь играть на пределе своих возможностей.

Здесь речь не идет о составах наших клубов, они достаточно конкурентоспособны и у "Зенита", и у "Локомотива". Если проводить параллели, то в АПЛ в декабре матчи проводятся через день. Однако тренерам удается подводить к матчам своих игроков", — сказал Бышовец в беседе с Sport24.


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Теги: Бышовец Локомотив Зенит Лига чемпионов
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