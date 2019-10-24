Пресс-служба московского "Локомотива" предупредила болельщиков об опасности покупки билетов на игру 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Ювентусом" с рук. Билеты на игру уже проданы.
"Учитывая количество запросов относительно билетов на матч четвертого тура Лиги чемпионов, сообщаем, что все билеты на игру с "Ювентусом" реализованы. В продаже их нет и уже не будет. Вновь призываем болельщиков не приобретать билеты у перекупщиков и на различных интернет-ресурсах, чтобы не стать жертвами мошенников", — сообщили в пресс-службе клуба.
Матч "Локомотив" - "Ювентус" состоится 6 ноября. Начало — в 20:55 мск.
"Локомотив" снова предупредил об опасности покупки с рук билетов на матч с "Ювентусом"
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