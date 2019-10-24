Бывший полузащитник "Зенита" Алексей Игонин прокомментировал слова Андрея Аршавина, заявившего о том, что у "Лейпцига" состав в два раза дороже, чем у петербургского клуба.
"Не знаю, может быть, к концу года Аршавин занимается какой-то бухгалтерской отчетностью, поэтому у него такой взгляд. Изначально мы видели, что "Зенит" по ходу первого тайма был как минимум не слабее. Считаю, что расценивать можно было не стоимость футболистов, а их опыт, функциональное состояние и количество проведенных игр в последнее время. Ведь это групповой этап и соперники, которые были слабее, отсеялись раньше. А делать выводы исходя из стоимости игрока на данный момент очень сложно.
Например, возьмем Алексея Миранчука. Он забил "Ювентусу", после чего его трансферная стоимость выросла. Это может нас привести к каким-то выводам. Но они будут актуальными только сегодня и сейчас", - цитирует Игонина "Матч ТВ".
Игонин - о словах Аршавина о стоимости "Зенита": возможно, он занимается бухгалтерской отчетностью
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»