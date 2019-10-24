"На следующий день после игры эмоции становятся менее яркими, а мыслительные способности более глубокими. Мы проиграли сильному, мобилизованному сопернику, который неудачно провел несколько матчей перед игрой с нашей командой. Считаю, что "Зенит" очень хорошо провел первый тайм, и статистика, в том числе более детальная, чем та, что публикуется, показывает, что в большинстве элементов игры показатели у "Зенита" были лучше.
Внешне это выглядело так, что кроме первого удара, который Михаил Кержаков с помощью перекладины перевел на угловой, особо острых моментов "РБ Лейпциг" не смог создать. В отличие от "Зенита", который и помимо гола создавал моменты для ударов — только у Себастьяна Дриусси было две возможности, он находился на выгодных позициях и мог хорошо пробить, но не удалось перевести их в по-настоящему голевые ситуации.
Во второй половине игры повысился брак. Конечно, когда контроль над мячом утрачен, очень трудно противостоять такой мощной, мобильной и агрессивной команде. Второй гол, который забил "РБ Лейпциг", вообще может войти в список лучших голов Лиги чемпионов этого сезона — неберущийся мяч.
Самое главное, что будут сделаны выводы. Основной — "РБ Лейпциг" можно и нужно обыгрывать, потому что следующий матч, в четвертом туре, ключевой.
И клуб, и Сергей Богданович Семак, когда нас поздравляли с удачной жеребьевкой, говорили, что поздравлять тут особо не с чем. Потому что группа очень ровная и каждый клуб может обыграть любой другой. Что мы и увидели — "Бенфика" вчера обыграла "Лион". Очень плотная у нас сейчас расстановка в группе: у одной команды шесть очков, у двух — по четыре, еще у одной — три", - цитирует Медведева ТАСС.
Медведев: "РБ Лейпциг" можно и нужно обыгрывать
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал поражение от "РБ Лейпциг" (1:2) в гостевом матче Лиги чемпионов.
Фото: ТАСС
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