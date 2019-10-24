» » Игроки "Барселоны" предъявили претензии друг другу после матча со "Славией"

Игроки "Барселоны" предъявили претензии друг другу после матча со "Славией"

Игроки "Барселоны" остались недовольны победой в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов со "Славией" (2:1), сообщает Sport.es.

По информации источника, по завершении встречи в раздевалке футболисты каталонского клуба предъявляли друг другу претензии относительно действий на поле. В частности, внимание было акцентировано на частых безобидных потерях мяча игроками средней линии. Также в команде остались разочарованы тем, при какой игре была добыта победа над скромным чешским клубом. Сообщается, что напряжённость между футболистами сохранилась и во время полёта домой.

"Чемпионат.сом"


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Барселона Славия
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Магнуссон: мы в хорошем настроении, стараемся не унывать
"Интер" планирует купить Ракитича у "Барселоны" за 38 млн евро
Игроки "Барселоны" предъявили претензии друг другу после матча со "Славией" 1
Матвеев: мы играли на победу, чего и добились
Чалов: это один из самых невезучих матчей для ЦСКА
Влашич: ЦСКА доминировал, но не смог довести дело до конца 2
«Краснодаром» единым. Хоть кто-то одумался и перестал позорить Россию 2
С. Ребров высказался об интересе "Кристал Пэлас" к Чалову 5
"Селтик" сыграл вничью с "Лацио" 3
"Севилья" разгромила "Дюделанж"
"Краснодар" одержал победу над "Трабзонспором" 25
Медведев: "РБ Лейпциг" можно и нужно обыгрывать 6
"Ювентус" планирует приобрести Неймара, Мбаппе или Погба в 2020 году
Вадим Карпов: мы хорошо сыграли в центре
В дортмундской "Боруссии" опровергли слухи об интересе к Моуринью
Игроки "Реала" не хотят возвращения Моуринью и делают все для сохранения Зидана
Гончаренко: нас выматывают, мы проводим много атак - и получаем встречные 16
Аргентина сыграет в Израиле через год после отмены матча в Иерусалиме из-за угроз в адрес Месси
"Барселона" после победы над "Славией" оставила в полном беспорядке гостевую раздевалку 3
Дрогба хочет, чтобы "Золотой мяч" достался Мане
"Рома" сыграла вничью с "Боруссией"
"Вулверхэмптон" в меньшинстве обыграл "Слован"
"Манчестер "Юнайтед" в гостях победил "Партизан" 1
Какая ещё борьба с Португалией? ЦСКА позорится даже в Лиге Европы! 13
"Ференцварош" обыграл ЦСКА 131
Макгрегор назвал лучшего спортсмена в мире и величайшего футболиста в истории
Игонин - о словах Аршавина о стоимости "Зенита": возможно, он занимается бухгалтерской отчетностью 2
Попов: в матче с "Сочи" вы увидите другой "Ростов", не тот, что играл против "Зенита" 2
Ривалдо рассказал, что нужно сделать Мбаппе, чтобы заявить о себе как о наследнике Месси или Роналду 1
"Трабзонспор" - "Краснодар": команды назвали стартовые составы 4
Все новости