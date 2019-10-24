Игроки "Барселоны" предъявили претензии друг другу после матча со "Славией"

Игроки "Барселоны" остались недовольны победой в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов со "Славией" (2:1), сообщает Sport.es.По информации источника, по завершении встречи в раздевалке футболисты каталонского клуба предъявляли друг другу претензии относительно действий на поле. В частности, внимание было акцентировано на частых безобидных потерях мяча игроками средней линии. Также в команде остались разочарованы тем, при какой игре была добыта победа над скромным чешским клубом. Сообщается, что напряжённость между футболистами сохранилась и во время полёта домой.