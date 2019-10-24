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Щенсны: "Ювентусу" пришлось заставить игроков "Локомотива" бегать, в Москве будет сложно

Голкипер "Ювентуса" Войцех Щенсны поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Локомотивом". На этой неделе команда Юрия Семина уступила бьянконери в Турине со счетом 1:2.

"Мы наблюдали за ходом матча и терпеливо играли в течение 90 минут. Было нелегко забивать голы такой организованной команде. Но, к счастью, действия Пауло Дибалы принесли нам положительный результат.

Футболисты соперника играли низко и фактически замкнулись у своих ворот. Нам приходилось заставлять их бегать. Полагаю, мы преуспели в этом матче, несмотря на то что забили только два гола.

Игра против "Локомотива" в Москве? Будет очень тяжело. Как я сказал, "Локомотив" хорошо организован, в особенности в игре сзади. Мы не раз испытывали проблемы с прорывами к их воротам. Так что ожидаем сложную игру в Москве. Уверен, они будут стараться заработать необходимые очки, чтобы выйти из группы", — цитируют Щенсны "Известия".

Матч "Локомотив" — "Ювентус" состоится 6 ноября в Москве.


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Теги: Щенсны Ювентус Локомотив Лига чемпионов
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