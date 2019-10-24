Накануне, после игр 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов Португалия обошла Россию в данном рейтинге, а спустя сутки нарастила свое преимущество. Это случилось после матчей Лиги Европы, в которых ЦСКА дома уступил "Ференцварошу" (0:1), а "Краснодар" на выезде одержал победу над "Трабзонспором" (2:0).
У португальских команд в Лиге Европы накануне были следующие результаты: "Брага" в гостях победила "Бешикташ" (2:1), "Спортинг" на своем поле обыграл "Русенборг" (1:0); "Порту" — "Рейнджерс" (1:1); "Витория" уступила на выезде "Арсеналу" (2:3).
В итоге у Португалии стало 44,849 балла в таблице коэффициентов УЕФА, а у России — 43,883. Отставание составляет 0,966 балла.
Напомним, шестая строчка позволяет стране отправить третью команду в Лигу чемпионов.
Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА
Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА по итогам 3-го тура группового этапа Лиги Европы.
Фото: Sputnik / Алексей Филиппов
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