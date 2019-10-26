"Локомотив" показал, что осталось за кадром матча с "Ювентусом" (видео)

Пресс-служба "Локомотива" показала, что осталось за кадром в выездном матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Ювентусом". Встреча состоялась на стадионе "Альянц" в Турине и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.





"Ювентус", набрав семь очков, занимает первое место в турнирной таблице группы D. "Локомотив" (3) — на 3-м месте. В 4-м туре "Локомотив" и "Ювентус" 6 ноября сыграют в Москве.