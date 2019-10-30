Бывший полузащитник сборной России Роман Широков поделился мнением об игре "Локомотива" в гостевом матче Лиги чемпионов против "Ювентуса". По ходу игры московская команда вела со счетом 1:0, но в итоге потерпела поражение — 1:2.
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду после матча заявил, что "Локомотив" отказался играть в футбол, припарковав автобус у своих ворот.
"Ювентус" выглядел безобразно. И мы в такой ситуации лишь раз перешли за центр. Возникает вопрос: а смысл было туда ехать? Какая разница, с каким счетом проиграть? "Локомотив" только раз дошел до чужой штрафной и забил. А если бы дошли 2-3 раза, могли еще отличиться. С тем "Ювентусом", который был в тот день, это было вполне реально. Вместо этого "Локомотив" стоял 89 минут у своих ворот. И мы пиарим такой футбол. Хотя у команды в составе есть чемпион мира, Европы, одни из лучших игроков России", — сказал Широков в интервью "РГ".
Широков: "Локомотив" стоял 89 минут у своих ворот. И мы пиарим такой футбол
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