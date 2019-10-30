» » Широков: "Локомотив" стоял 89 минут у своих ворот. И мы пиарим такой футбол

Широков: "Локомотив" стоял 89 минут у своих ворот. И мы пиарим такой футбол

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков поделился мнением об игре "Локомотива" в гостевом матче Лиги чемпионов против "Ювентуса". По ходу игры московская команда вела со счетом 1:0, но в итоге потерпела поражение — 1:2.

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду после матча заявил, что "Локомотив" отказался играть в футбол, припарковав автобус у своих ворот.

"Ювентус" выглядел безобразно. И мы в такой ситуации лишь раз перешли за центр. Возникает вопрос: а смысл было туда ехать? Какая разница, с каким счетом проиграть? "Локомотив" только раз дошел до чужой штрафной и забил. А если бы дошли 2-3 раза, могли еще отличиться. С тем "Ювентусом", который был в тот день, это было вполне реально. Вместо этого "Локомотив" стоял 89 минут у своих ворот. И мы пиарим такой футбол. Хотя у команды в составе есть чемпион мира, Европы, одни из лучших игроков России", — сказал Широков в интервью "РГ".


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(3)

Последние новости

Флореску: Черчесов - очень хороший человек, он все говорил мне в лицо 1
Шюррле: за "Боруссию", вероятнее всего, не сыграю
Президент "Фиорентины": моя мечта - Ибрагимович и Тонали
Агент: болельщики могут не волноваться за Шюррле, он продолжит играть в "Спартаке" 3
1/8 финала начинается с матча "Урал" - "Арсенал". Идёт первый тайм
"Ахмат" оштрафовали на 40 тысяч рублей за использование системы оповещения для поддержки команды
"Урал" - "Арсенал": стали известны стартовые составы
Бывший игрок "Зенита" Маркизио стал жертвой вооруженных грабителей в Италии
"Крылья Советов" показали, что осталось за кадром матча с "Зенитом"
Мельгарехо: при Тедеско в "Спартаке" стало больше тактических занятий
Адвокат Алдонина: мы выиграли дело. Имущество Щербакова будет выставлено на торги 1
Шюррле: возможно, я поиграю еще год. Может быть, два 1
Широков: "Локомотив" стоял 89 минут у своих ворот. И мы пиарим такой футбол 4
На матче "Зенит" — "Томь" ожидается до 45 тысяч зрителей 9
Генеральный директор "Зенита" опроверг интерес к Жезусу 3
Тикнизян: ЦСКА настроен на выход в финал Кубка России 4
"Локомотив" заинтересован в трансфере защитника "Крыльев" 1
На матче "Краснодар" — "Ростов" ожидается аншлаг
Глава оргкомитета назвал бредом план подкупа при выборе хозяина ЧМ-2018 3
Зе Луиш рассказал о самом ярком воспоминании в "Спартаке" 6
17-летний защитник "Рубина" Фомин выписан из больницы и направлен на реабилитацию 2
После матча с "Барселоной" капитан "Вальядолида" пожаловался на календарь
Гвардиола: нельзя выиграть четыре трофея, пренебрегая одним из турниров
Игнатьев: первая мысль при виде Роналду: "Лишь бы он не сделал из меня клоуна" 6
Модрич: бегут мурашки, когда вспоминаю 10-ю победу "Реала" в Лиге чемпионов
Зе Луиш — о переходе в "Спартак": было страшно. Что парень с острова Фогу забыл в России? 13
Моуринью может возглавить "Арсенал", чтобы побить еще один рекорд Англии
Женщина-арбитр показала Кака желтую карточку, чтобы сделать с ним селфи
"Больше нет никаких вопросов. Нашей дочери 10 лет, а не 11". Тарасова ответила бывшему мужу 4
Голубев: человек Галицкий невероятный: миллиардер, а очень вежливый
Все новости