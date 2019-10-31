Матч "Барселона" — "Славия" получил категорию повышенного риска

Матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Барселона" — "Славия" отнесен к категории игр повышенного риска, сообщает AS.Такое решение принято из-за политической и социальной напряженности в Каталонии, где ранее проходили массовые протесты из-за тюремных сроков политикам, выступавших за независимость региона. Из-за этого ранее был перенесен матч "Барселоны" и "Реала".Игра "Барселона" — "Славия" пройдет 5 ноября на "Камп Ноу".